Circa 6 milioni di persone, nella maggior parte delle regioni dell’Ucraina e a Kiev, sono disconnessi dall’elettricità. Ad annunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio al Paese.”La situazione rimane molto difficile nella capitale, così come nelle regioni di Kyiv, Vinnytsia, Lviv, Odessa, Khmelnytskyi e Cherkasy”, ha spiegato.

“Lavoratori dell’energia e i nostri servizi stanno facendo di tutto per stabilizzare il sistema e dare alle persone più energia più a lungo. E voglio sottolineare ancora una volta: è molto importante che le persone capiscano quando e per quanto tempo rimarranno senza elettricità. Questa è responsabilità sia delle società energetiche stesse che delle autorità locali. Le persone hanno il diritto di sapere”, ha aggiunto.

Secondo il leader di Kiev, la guerra “finirà quando avremo raggiunto la vittoria o quando la Federazione russa deciderà di farlo”. Per Zelensky “potrebbe accadere che decidano di mettere fine alla guerra solo se sentiranno di essere deboli, di essere isolati e di non avere partner. Dobbiamo avere fede che questo finirà nei prossimi mesi”. Quanto alle minacce nucleari di Vladimir Putin, per Zelensky il presidente russo “è molto dipendente dal popolo russo e vuole rimanere vivo”. Per questo, conclude il numero uno dell’Ucraina, “non credo che userà armi nucleari“.

