Michael Jackson, da oggi disponibile la colonna sonora del biopic

Oggi, venerdì 24 aprile, esce “Michael: songs from the motion picture” (Sony Music – https://michaeljackson.lnk.to/MichaelCompanionAlbum), l’album con le musiche originali del film “Michael”, l’attesissimo biopic su Michael Jackson, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal Premio Oscar Graham King (“Bohemian Rhapsody”). Online il nuovo video di “Human Nature”.

L’album è disponibile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP e 2-LP con diverse varianti di colore e in una versione unica del vinile trasparente black ice in esclusiva sul sito ufficiale di Sony Music (https://store.sonymusic.it/collections/michael-jackson).

“Michael: songs from the motion picture” contiene 13 brani presenti nel biopic attualmente in sala che ripercorrono le tappe fondamentali dell’incredibile carriera di Michael Jackson: dagli esordi con i Jackson 5 e i The Jacksons, fino al trionfo solista con album iconici come “Off the Wall” e “Thriller”, includendo successi immortali come “Billie Jean”, “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Human Nature” e altri ancora.

La tracklist dell’album

I’ll Be There – Jackson 5 Never Can Say Goodbye – Jackson 5 Who’s Lovin’ You – Jackson 5 Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (Live) – The Jacksons Ben (Live) – The Jacksons Don’t Stop ‘Til You Get Enough – Michael Jackson Beat It – Michael Jackson Thriller – Michael Jackson Billie Jean – Michael Jackson Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael Jackson Human Nature – Michael Jackson Workin’ Day and Night – Michael Jackson Bad – Michael Jackson

Il videoclip già online

Da oggi è online il nuovo videoclip di “Human Nature”, uno dei brani più amati di Michael Jackson. Pubblicato insieme all’album, il video regala nuova vita a questo classico senza tempo, celebrando l’eredità artistica di Michael e conquistando sia i fan di sempre che le nuove generazioni. Il video è disponibile su Youtube.

Il film nelle sale

Il film “Michael”, attualmente nelle sale distribuito da Universal Pictures, racconta la vita e l’eredità artistica di Michael Jackson, uno degli artisti più influenti della storia della musica: dalla scoperta del suo straordinario talento come frontman dei Jackson 5 fino alla trasformazione in un artista visionario e innovativo, mostrando sia momenti della sua vita privata sia alcune delle performance più iconiche della sua carriera solista. Diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, il film è prodotto dal premio Oscar Graham King per GK Films, insieme a John Branca e John McClain.

Il film vede Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico nel ruolo di suo zio Michael. Nel cast anche Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, con Miles Teller e Colman Domingo. Il film è diretto da Antoine Fuqua e scritto dal tre volte candidato all’Oscar John Logan. La produzione è affidata a Graham King, John Branca e John McClain.

Oggi, venerdì 24 aprile, Est Radio (via Tortona 12, Milano), in occasione della Design Week, dalle 19.00 alle 22.00, ospiterà un evento durante il quale verrà celebrato Michael Jackson e verrà reso omaggio alla sua legacy. Ingresso libero.