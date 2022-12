Il ministro degli Esteri sul grave fatto di Madrid: "Difenderemo tutti i nostri cittadini"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha ordinato un aumento della sicurezza nelle ambasciate del Paese in tutto il mondo dopo che una lettera bomba è esplosa mercoledì 30 novembre presso l’ambasciata ucraina a Madrid, in Spagna. Parlando da una riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bucarest, Kuleba ha definito l’incidente nella capitale spagnola un “atto di terrore”. “Difenderemo ogni ucraino non solo in Ucraina, ma anche all’estero con tutti i mezzi disponibili”, ha affermato. Il Ministero dell’Interno spagnolo ha riferito che un dipendente dell’ambasciata di Madrid è rimasto leggermente ferito mentre maneggiava la lettera.

