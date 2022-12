I due reali hanno assistito al match dei Celtics contro i Miami Heat

Anche una tappa al Garden di Boston per vedere un match Nba per William e Kate in visita negli Stati Uniti. I principi di Galles hanno assistito alla sfida tra i Celtics e i Miami Heat tra sorrisi e strette di mano. La coppia reale non volava negli Usa dal 2014. Si tratta del loro primo viaggio all’estero dopo la morte della Regina Elisabetta II che culminerà venerdì con l’assegnazione dell’Earthshot Prize, un concorso globale che mira a trovare nuovi modi per proteggere il pianeta e affrontare il cambiamento climatico. La trasferta negli Usa dell’erede al trono di Inghilterra arriva mentre nuove accuse di razzismo travolgono Buckingham Palace, accuse che hanno portato alle dimissioni Lady Susan Hussey, dama di compagnia di Elisabetta II e madrina del principe William.

