A Londra l'evento che premia chi contribuisce alla protezione dell'habitat naturale in Africa

Il principe William partecipa alla decima edizione del Tusk Conservation Awards, evento che premia chi contribuisce alla conservazione e protezione dell’habitat naturale in Africa. “Stiamo vivendo tempi turbolenti ed è fin troppo facile perdere di vista quanto sia fondamentale prendersi cura del nostro mondo naturale“, dice l’erede al trono di Inghilterra. “Dobbiamo però rimanere concentrati sull’investimento nella natura e nell’ambiente, proteggendolo per le generazioni future”, ha aggiunto il principe di Galles. Alla serata non era presente la moglie Kate Middleton.

