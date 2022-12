Lady Susan Hussey, ex dama di compagnia di Elisabetta II, aveva chiesto ripetutamente "da dove viene veramente?" a un'ospite nera

Lady Susan Hussey, dama di compagnia di Elisabetta II e madrina del principe William, si è dimessa dopo avere ripetutamente chiesto a corte “da dove viene veramente?” a un’ospite nera, Ngozi Fulani, durante un ricevimento organizzato martedì al palazzo reale dalla regina consorte Camilla.

A Fulani, fondatrice dell’ente di carità londinese Sistah Space, che sostiene le donne di origine africana e caraibica in tutto il Regno Unito che abbiano subito abusi domestici e sessuali, è stato chiesto ripetutamente da dove venisse in Africa, nonostante avesse detto di essere cittadina britannica. Fulani ha raccontato l’episodio su Twitter, a cui hanno assistito due testioni, e si è detta “totalmente sbalordita” dalla conversazione. “Sentimenti contrastanti sulla visita di ieri a Buckingham Palace. Dieci minuti dopo l’arrivo, un membro del personale mi ha avvicinata, mi ha scostato i capelli per vedere il mio badge. È avvenuta la conversazione che segue”, ha scritto Fulani, riportando poi lo scambio di battute completo. E una delle due testimoni che hanno assistito alla conversazione, Mandu Reid, leader dello Women’s Equality party, ha raccontato alla Bbc che le domande sono state “offensive, razziste e inospitali” e le hanno lasciato un “senso di incredulità”.

Mixed feelings about yesterday’s visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq

— Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022