Il presidente cinese avrebbe spinto per una soluzione politica in Ucraina durante il colloquio con il presidente del Consiglio europeo

Il presidente cinese Xi Jinping ha spinto per una soluzione politica del conflitto in Ucraina durante i colloqui con il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in visita a Pechino, in Cina. Xi ha dichiarato che “risolvere la crisi ucraina con mezzi politici è nell’interesse dell’Europa e nell’interesse comune di tutti i Paesi dell’Eurasia”.

