Il leader ceceno replica alle dichiarazioni del Pontefice sulle atrocità attribuite alle forze russe durante la guerra

Il leader ceceno Ramsan Kadyrov ha risposto alle dichiarazioni di Papa Francesco sulle atrocità attribuite alle forze russe nella guerra in Ucraina. “Il capo del Vaticano è semplicemente una vittima della propaganda e dell’insistenza dei media stranieri“, ha dichiarato Kadyrov in un messaggio su Telegram, “il Papa ha definito i ceceni i più brutali dell’esercito russo. Potrei ricordarvi con disprezzo l’Inquisizione, le Crociate”.

“I nostri combattenti sono tutti profondamente religiosi“, aggiunge Kadyrov, “e ogni combattente sa che in guerra non bisogna mai dimenticare il proprio onore, la propria dignità e il proprio rispetto, anche per il nemico. È vergognoso che una personalità religiosa di fama mondiale non conosca l’atteggiamento dei musulmani nei confronti del loro nemico“.

