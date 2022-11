Il gruppo militante Tehreek-i-Taliban voleva vendicare l'uccisione del loro ex portavoce

Almeno tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 23 sono rimaste ferite in un attentato suicida avvenuto nel Baluchistan, in Pakistan. L’attacco si è verificato nel distretto di Baleli nella capitale provinciale di Quetta, vicino a un furgone della polizia, a pochi giorni dall’annuncio della fine del cessate il fuoco da parte del gruppo militante Tehreek-i-Taliban Pakistan. Proprio il gruppo di talebani ha rivendicato l’attacco dichiarando di aver voluto prendere di mira la polizia per vendicare l’uccisione del loro ex portavoce, Abdul Wali, noto come Omar Khalid Khurasani, morto ad agosto in un attentato nella provincia afghana di Paktika.

