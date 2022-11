Il Cremlino: troppo "coinvolgimento" degli americani potrebbe portare a "terribili conseguenze"

Nuova minaccia di Mosca agli Usa sulla guerra in Ucraina. La Russia e gli Stati Uniti “non conducono un dialogo sull’Ucraina“, ma si scambiano periodicamente “segnali” su ciò che sta accadendo nel conflitto, questo scambio di segnali “non può trasformarsi in un dialogo a causa della differenza di approccio”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. Lo riporta Ria Novosti. “Le posizioni sono radicalmente diverse – ha aggiunto -, il loro coinvolgimento sempre più profondo in questo conflitto è pieno di terribili conseguenze. I rischi stanno crescendo”.

