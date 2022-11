Alla vigilia della riunione dell'Alleanza presso il Palazzo del Parlamento di Bucarest

Una protesta a favore dell’Ucraina si è svolta davanti alla sede della NATO a Bruxelles. Questo avviene in concomitanza con la riconvocazione della NATO, martedì, presso il Palazzo del Parlamento della capitale rumena, Bucarest. La riunione di martedì vedrà probabilmente gli Stati membri impegnarsi nuovamente a fornire sostegno non letale all’Ucraina, tra cui carburante, generatori di elettricità, forniture mediche, attrezzature invernali e dispositivi di disturbo per i droni. È probabile che anche i singoli alleati annuncino nuove forniture di equipaggiamento militare per l’Ucraina – soprattutto i sistemi di difesa aerea che Kiev cerca disperatamente per proteggere i suoi cieli. La NATO, come organizzazione, non lo farà, per evitare di essere trascinata in una guerra più ampia con la Russia, dotata di armi nucleari. L’Ucraina sta cercando di diventare un membro dell’Alleanza e il suo Segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato di essere determinato ad aiutare il Paese a difendersi dalla Russia.

