L'Alleanza si impegnerà a fornire nuovo sostegno non letale all'Ucraina

Foto di rito dei ministri degli Esteri della NATO riuniti per un incontro a Bucarest. L’Alleanza si impegnerà a fornire nuovo sostegno non letale all’Ucraina: carburante, generatori, forniture mediche, attrezzature invernali e dispositivi di disturbo per droni. È probabile che anche i singoli alleati annuncino nuove forniture di equipaggiamento militare per l’Ucraina – soprattutto i sistemi di difesa aerea che Kiev cerca disperatamente per proteggere i suoi cieli – ma la NATO, come organizzazione, non lo farà, per evitare di essere trascinata in una guerra più ampia con la Russia, dotata di armi nucleari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata