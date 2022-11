Il segretario generale della Nato: "Obiettivo sono infrastrutture"

“Bisogna essere preparati a nuovi attacchi” da parte delle truppe russe in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa a Bucarest alla vigilia del vertice dei ministri degli Esteri dell’Alleanza atlantica. “Gli attacchi hanno come obiettivo le infrastrutture e cercano di distruggere i sistemi per l’elettricità e il gas. Putin usa l’inverno come arma contro l’Ucraina. E’ una cosa orribile”, ha detto Stoltenberg.

Il “sostegno” all’Ucraina è fondamentale perché sarebbe una “tragedia” se il presidente russo Vladimir Putin dovesse vincere questa guerra. “In merito ad una possibile escalation in Ucraina, è difficile da prevedere, come in tutti i conflitti. Abbiamo visto che Putin ha commesso grandi errori strategici, sottovalutando la forza del popolo ucraino. Il nostro compito è provvedere sostegno all’Ucraina, perché dobbiamo assicurare di rafforzare la capacità sul campo, così da garantire la loro indipendenza e sovranità. Da cui dipende anche il peso in eventuali negoziati. Sarebbe una tragedia per l’Ucraina se vincesse Putin. Ma sarebbe anche un messaggio pericoloso per tutto il mondo”, ha detto ancora Stoltenberg.

