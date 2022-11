La celebrazione si tiene a Lopburi ogni anno

In Thailandia è andato in scena il Monkey Feast Festival di Lopburi. File di statue di scimmie allineate all’esterno del complesso delle Antiche Tre Pagode, mentre i volontari preparavano il cibo dall’altra parte della strada. Le scimmie sono considerate un simbolo della provincia, situata a circa 150 chilometri a nord di Bangkok. Decine di scimmie macaco correvano libere tra la folla. Il festival è una tradizione annuale di Lopburi, che si tiene per mostrare gratitudine alle scimmie per aver accresciuto il turismo nella zona.

