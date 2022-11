Ripristinato l'approvigionamento idrico in tutte le aree della capitale

Ancora 130mila residenti a Kiev sono senza elettricità. Lo ha riferito l’amministrazione della capitale ucraina, come riporta Kiev Independent. L’amministrazione cittadina ha affermato che alle 9:30 ora locale l’approvvigionamento idrico è stato completamente ripristinato in tutte le aree della capitale, mentre sono in corso lavori per riprendere la fornitura di elettricità e riscaldamento dopo gli attacchi su larga scala da parte della Russia lo scorso 23 novembre che hanno causato massicci blackout in tutte le regioni ucraine.

Elettricità ripristinata nella città di Kherson

L’elettricità è stata ripristinata nella città liberata di Kherson. Lo ha riferito il vice-capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko, come riporta Kiev Independet. Tymoshenko ha dichiarato che l’energia sarà fornita prima alle infrastrutture critiche della città e poi alle case dei residenti. Kherson era senza elettricità, riscaldamento centralizzato e acqua corrente quando le forze ucraine l’hanno liberata lo scorso 11 novembre.

