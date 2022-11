La ferrovia di Ukrzaliznytsia ha ricevuto una fornitura di 22.500 pezzi che verranno distribuiti nelle stazioni di tutto il Paese

(LaPresse) Non solo soldi e armamenti. In Ucraina c’è bisogno di beni di prima necessità di ogni tipo per affrontare la guerra e soprattutto l’arrivo della stagione fredda. Proprio per questo motivo gli Stati Uniti stanno fornendo migliaia di coperte a Kiev per aiutare gli ucraini a proteggersi dal clima rigido. La ferrovia ucraina Ukrzaliznytsia ha ricevuto una fornitura di 22.500 coperte che verranno distribuite nelle stazioni di tutto il Paese. Si tratta di un aiuto che arriva dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale nell’ambito di un progetto attuato dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni.

