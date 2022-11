Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko: "Tecnici energia elettrica prevedono di collegare all'elettricità tutti i consumatori a turno per 3 ore"

A Kiev “metà degli utenti è ancora senza elettricità” e “durante il giorno i tecnici dell’energia elettrica prevedono che collegheranno all’elettricità tutti i consumatori a turno per 3 ore”.

Lo riferisce il sindaco Vitali Klitschko, aggiungendo che “un terzo delle case di Kiev è già riscaldato” e che “gli esperti continuano a ripristinare il riscaldamento nella capitale”.

Centrali nucleari ricollegate a rete elettrica

Tutte le centrali nucleari nella parte controllata dal governo ucraino sono di nuovo funzionanti e collegate alla rete elettrica principale. Lo ha affermato Volodymyr Kudrytskyi, amministratore delegato dell’operatore energetico Ukrenergo, come riporta Ukrinform. Kudrytskyi ha aggiunto che, se non ci saranno altri problemi, si potranno sospendere le interruzioni di corrente di emergenza e tornare a quelle programmate. “Ora il sistema energetico è completamente integrato, tutte le regioni sono connesse. È di nuovo collegato al sistema energetico dell’Unione europea… Tutte e tre le centrali nucleari situate nel territorio non occupato funzionano… In uno o due giorni raggiungeranno la loro normale capacità pianificata e prevediamo che sarà possibile tornare alle interruzioni di corrente programmate anziché a quelle di emergenza”, ha detto Kudrytskyi.

Kiev, salgono a 11 i morti in attacco russo a Kherson

Sono 11 i morti e 46 i feriti nell’attacco russo che ieri ha colpito la città ucraina di Kherson. Lo rende noto il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Tymoschenko, su Telegram. Dopo le “aggressioni armate” russe nella giornata di ieri la regione di Donetsk conta 3 feriti, si registra 1 ferito nella regione di Zaporizhzhia e 2 persone sono state ferite da una mina nella regione di Kharkiv.

Zelensky: “Raid su Kherson ogni ora”

