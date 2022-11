La proposta del presidente ucraino di "alienarla dalla Russia è fuori discussione" sottolinea il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov

La proposta del presidente ucraino Zelensky di “alienare la Crimea dalla Russia è fuori discussione“. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass, in risposta alle richieste di Kiev di veder “restituita la Crimea in modo non militare”. “Ma tali dichiarazioni”, ha aggiunto Peskov, “dimostrano ancora una volta l’impreparazione, la mancanza di volontà e l’incapacità della parte Ucraina di essere pronta a risolvere il problema con metodi non militari“.

Putin incontrerà le madri dei soldati in guerra

Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi le madri dei soldati russi che stanno combattendo “nell’operazione militare speciale” in Ucraina. Peskov ha assicurato che le madri potranno parlare con il leader del Cremlino in modo “libero e approfondito”, “senza un ordine del giorno specifico”. L’incontro è stato deciso a pochi giorni dalla Festa della mamma che in Russia si festeggia l’ultima domenica del mese di novembre e che quest’anno cade il 27 novembre.

