È l'analisi effettuata da Forbes dopo nove mesi dall'invasione

Durante i nove mesi di invasione dell’Ucraina, la Russia ha speso 82 miliardi di dollari in guerra. È l’analisi effettuata da Forbes, nella sua edizione ucraina, in cui sono stati inclusi i costi diretti necessari per sostenere le operazioni militari ma non la spesa per la difesa stabile e le perdite legate all’economia.

Nel 2021 – spiega la testata – tutte le entrate di bilancio della Russia ammontavano a 340 miliardi di dollari: dunque la Federazione Russa ha già speso un quarto delle entrate dello scorso anno in operazioni militari.

