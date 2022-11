Presenti a Kosice i primi ministri di Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca

La Slovacchia ospita a Kosice il vertice del blocco regionale dell’est noto come i “Quattro di Visegrad” che comprende anche Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. L’incontro arriva in un periodo delicato in cui l’alleanza tra i quattro Stati è stata messa a dura prova da una divergenza di approcci alla guerra in Ucraina, in particolare da parte di Budapest che ha mostrato un tiepido sostegno a Kiev.

