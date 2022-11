Nel Paese record di contagi da inizio pandemia

In Cina tornano i lookdown per contenere la diffusione del Covid-19 dopo che giovedì i contagi hanno raggiunto il nuovo record da inizio pandemia: 31.444 nuovi casi. Chiuse anche diverse zone della capitale Pechino: costruite barricate di metallo per trattenere le persone nei loro complessi di appartamenti: si può uscire solo per comprare cibo o ricevere cure mediche. Sebbene i casi e i decessi siano relativamente bassi rispetto ad altri Paesi, il Partito Comunista Cinese rimane impegnato nella sua strategia “zero-COVID”, che mira a isolare ogni caso e a eliminare completamente il virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata