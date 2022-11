Il direttore della provincia autonoma: "Quest'anno attenzione a sostenibilità ambientale e risparmio energetico"

(LaPresse) Esordio da tutto esaurito per i mercatini di Natale di Trento. Hotel sold out, parcheggi pieni e traffico intenso verso gli ingressi cittadini per l’edizione numero 28 di ‘Trento città del Natale’ che si terrà dal 19 novembre all’8 gennaio. “Il mercatino quest’anno presterà particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico“, racconta Matteo Agnolin, direttore della provincia autonoma di Trento. Prese d’assalto dai turisti le cyclette collocate in piazza Duomo: ogni minuto di attività sui pedali infatti si trasforma in energia pulita e in un piccolo contributo per tenere accese le luci della festa. Grazie a un collegamento diretto con un accumulatore infatti le bici produrranno energia con il movimento dei pedali.

