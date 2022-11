Il presidente ucraino: "La punizione per tutte le atrocità russe sarà inevitabile"

“Una decisione importante del tribunale dell’Aia. Le prime condanne per i responsabili dell’abbattimento del volo MH17“. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la condanna all’ergastolo in contumacia per tre persone, due russi e un ucraino, per l’abbattimento del volo MH17 di Malaysia Airlines avvenuto il 17 luglio del 2014 nel quale sono morte 298 persone. “Il sentimento di impunità porta a nuovi delitti. Dobbiamo dissipare questa illusione. La punizione per tutte le atrocità russe – sia allora che adesso – sarà inevitabile“, ha aggiunto il leader di Kiev.

