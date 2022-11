Foto dall'archivio

Lo ha detto il giudice Hendrik Steenhuis, aprendo l'udienza di oggi in cui è atteso il verdetto sui 4 sospettati per la tragedia

Il volo MH17 di Malaysia Airlines abbattuto il 17 luglio del 2014 sui cieli del Donetsk, nell’est dell’Ucraina, fu “abbattuto da un missile Buk” di produzione russa lanciato da un campo agricolo nell’est dell’Ucraina. È quanto ritiene la Corte distrettuale dell’Aia, secondo quanto detto dal giudice Hendrik Steenhuis, aprendo l’udienza di oggi in cui è atteso il verdetto sui 4 sospettati, tre cittadini russi e uno ucraino. Centinaia i familiari delle persone uccise che si sono recati in tribunale per ascoltare la sentenza: si sono così recati nell’aeroporto da cui i loro cari erano partiti il giorno in cui l’MH17 è stato poi abbattuto. I procuratori olandesi affermano che il lanciamissili proveniva dalla 53ª Brigata missilistica antiaerea, un’unità delle forze armate russe con sede nella città russa di Kursk, ed è stato riportato lì dopo l’abbattimento dell’MH17. I sospettati non sono accusati di aver lanciato il missile, ma di aver collaborato per portarlo sul campo dove è stato lanciato: sono accusati di aver abbattuto l’aereo e dell’omicidio di tutte le persone a bordo.

E’ la giornata della sentenza

I parenti delle vittime del volo MH17 della Malaysia Airlines abbattuto nel 2014 sui cieli dell’Ucraina orientale si sono raccolti in Olanda nell’aula di tribunale in cui è attesa per oggi la sentenza del processo a carico di tre cittadini russi e un ucraino accusati del disastro aereo. Il verdetto, atteso per le 15.30 ora italiana, arriva più di otto anni dopo che il 17 luglio 2014 il Boeing 777 che volava da Amsterdam a Kuala Lumpur è stato abbattuto mentre sorvolava il Donetsk, provocando la morte di tutti i 298 a bordo fra passeggeri ed equipaggio, nel mezzo di un conflitto tra i ribelli filorussi e forze ucraine. Nessuno dei sospettati è comparso al processo iniziato a marzo 2020 e, se saranno condannati, è improbabile che scontino una pena a breve. L’accusa ha chiesto l’ergastolo per tutti e quattro. I procuratori e i sospettati hanno due settimane di tempo per presentare ricorso in appello. La Corte distrettuale dell’Aia, che ha sede in un’aula di massima sicurezza dell’aeroporto di Schiphol, sta emettendo la sentenza in un contesto di sconvolgimenti geopolitici globali causati dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio scorso.

L’imputato più anziano è Igor Girkin, un ex colonnello di 51 anni del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). All’epoca dell’abbattimento era ministro della Difesa e comandante delle forze armate dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, la regione in cui l’aereo è stato abbattuto. Girkin sarebbe attualmente coinvolto nella guerra della Russia contro l’Ucraina. Sotto processo sono anche i subordinati di Girkin, cioè Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov e Leonid Kharchenko, un ucraino che secondo i pubblici ministeri era il comandante di un’unità di combattimento dei ribelli filorussi e prendeva ordini direttamente da Dubinskiy. Pulatov è l’unico dei sospettati a essere rappresentato da avvocati difensori al processo: i legali hanno accusato i procuratori di “avere i paraocchi”, basando il loro caso sui risultati di un’indagine internazionale sull’abbattimento e ignorando altre possibili cause. Il team di difesa di Pulatov ha anche cercato di screditare le prove e ha sostenuto che non ha avuto un processo equo. In una registrazione video proiettata in tribunale, Pulatov ha insistito sulla sua innocenza e ha detto ai giudici: “Ciò che mi importa è che la verità venga rivelata. Per me è importante che il mio Paese non venga incolpato di questa tragedia”.

