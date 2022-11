La speaker rinuncia al ruolo di leader della minoranza democratica nella nuova Camera che verrà inaugurata a gennaio

La speaker della Camera Nancy Pelosi ha annunciato che non si candiderà al ruolo di leader della minoranza democratica nella nuova Camera che verrà inaugurata a gennaio. “Con grande fiducia nel nostro gruppo non mi candiderò per la rielezione alla leadership democratica”, ha detto Pelosi prendendo la parola nell’aula della Camera. “Dobbiamo muoverci con coraggio verso il futuro e aprirci a nuove possibilità”, ha detto Pelosi, “c’è una stagione per tutto”.

Il discorso di Pelosi, che vent’anni fa venne eletta prima donna leader alla Camera, è stato più volte interrotto dagli applausi e dalle standing ovation dei suoi colleghi. “Sono davanti a voi come speaker, moglie, madre, nonna, cattolica, fiera democratica e patriota”, ha detto Pelosi in un passaggio del suo discorso, sottolineando che “la democrazia americana è maestosa ma fragile” e “deve essere sempre difesa dalle forze che la possono danneggiare”. La scorsa settimana, ha proseguito Pelosi in riferimento al voto di midterm, “il popolo americano ha parlato a difesa della democrazia” e “in queste elezioni il popolo ha respinto l’assalto alla democrazia” che era stato lanciato con la violenta insurrezione del 6 gennaio 2021.

Biden: “La speaker più significativa della storia”

Joe Biden ha chiamato Nancy Pelosi. A riferirlo è la Casa Bianca, dopo che la speaker della Camera ha annunciato che non si ricandiderà al ruolo di leader della minoranza democratica nel nuovo Congresso che verrà inaugurato a gennaio. “La Storia ricorderà che è stata la speaker della Camera dei rappresentanti più significativa della nostra storia“, afferma in una nota il presidente Usa, che rende omaggio a Pelosi ricordando la sua lunga carriera politica. “Quando penso a Nancy Pelosi penso alla dignità”, afferma Biden, ricordando che nel 2007 Pelosi “fece la Storia”, diventando la prima donna speaker. Tra i tanti passaggi della carriera di Pelosi e i servizi resi alla nazione, Biden ricorda anche la sua “fierezza e determinazione nel proteggere la nostra democrazia dalla violenta e fatale insurrezione del 6 gennaio“. Pelosi lascia il suo ruolo di leadership del gruppo democratico della Camera, “ma non arretrerà mai nella difesa della nostra sacra democrazia”, afferma Biden nel suo omaggio alla speaker uscente.

