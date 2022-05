Il presidente ucraino: "Grato per il vostro supporto"

La presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha incontrato a Kiev il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Un filmato diffuso dall’ufficio di Zelensky ha mostrato la politica nella capitale ucraina con una delegazione del Congresso, che comprendeva i deputati Jason Crow, Jim McGovern e Adam Schiff. Zelenskyy ha detto alla delegazione: “Siete tutti i benvenuti”. Pelosi ha commentato: “Crediamo di essere in visita per ringraziarvi della vostra lotta per la libertà. Siamo su una frontiera della libertà e la vostra lotta è una lotta per tutti. Il nostro impegno è essere lì per voi fino a quando la battaglia non sarà finita”. Al termine dell’incontro Zelensky ha conferito alla presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti l’Ordine della principessa Olga.

