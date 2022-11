Il presidente Joe Biden si congratula: "Pronto a lavorare con loro per risultati"

I Repubblicani hanno riconquistato il controllo della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nelle elezioni di midterm. Stando ai media americani, il partito ha raggiunto la soglia di maggioranza, conquistando 218 dei 435 seggi totali.

Il presidente Joe Biden si è congratulato con i Repubblicani che hanno ottenuto la maggioranza alla Camera, affermando di essere “pronto a lavorare” con loro “per ottenere risultati per le famiglie che lavorano”. “Le elezioni della scorsa settimana hanno dimostrato la forza e la resilienza della democrazia americana”, ha dichiarato in una nota. “C’è stato un forte rifiuto dei negazionisti elettorali, della violenza politica e dell’intimidazione. C’era una dichiarazione enfatica che, in America, prevale la volontà del popolo”. “In queste elezioni, gli elettori hanno espresso chiaramente le loro preoccupazioni: la necessità di ridurre i costi, proteggere il diritto di scegliere e preservare la nostra democrazia. Come ho detto la scorsa settimana, il futuro è troppo promettente per essere intrappolati in una guerra politica”, ha proseguito. “Gli americani vogliono che ci concentriamo sui problemi che contano per loro e sul miglioramento delle loro vite”, ha aggiunto. “E lavorerò con chiunque, repubblicano o democratico, sia disposto a lavorare con me per ottenere risultati per loro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata