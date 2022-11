Con queste parole il segretario generale delle Nazioni Unite si è rivolto ai leader mondiali durante il vertice globale sul clima a Sharm El-Sheikh

“Il mondo ci sta osservando e ha un messaggio semplice ‘o la borsa o la vita‘”. Con queste parole il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è rivolto ai leader durante il vertice globale sul clima Cop27 a Sharm El-Sheikh, in Egitto.

I have returned to #COP27 to appeal to all negotiating to deliver the ambitious & meaningful #ClimateAction we so desperately need.

This is no time for finger pointing.

The blame game is a recipe for mutually assured destruction.

But #COP27 can make a difference here & now. pic.twitter.com/RPKfiGdACl

— António Guterres (@antonioguterres) November 17, 2022