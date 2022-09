L'avvertimento del segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avverte che il mondo è in “grande pericolo”. E afferma che i leader mondiali che si incontrano di persona per la prima volta in tre anni all’Assemblea generale delle Nazioni Unite devono affrontare i conflitti e le catastrofi climatiche, la povertà, la disuguaglianza e le divisioni tra le maggiori potenze che sono peggiorate da quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata