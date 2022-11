Il presidente polacco in contatto con la Nato: "Nessuna prova sia attacco verso il nostro Paese"

Il presidente polacco Andrzej Duda abbassa i toni sulla vicenda dei missili caduti in Polonia: “Probabilmente si è trattato di uno sfortunato incidente“, ha detto. Come riporta il Guardian, Duda ha ribadito che non ci sono motivi per ritenere che si sia trattato di un attacco deliberato contro la Polonia. “Siamo in contatto diretto con i nostri alleati della Nato. Sottolineo: non abbiamo prove circostanziali che ci permettano di concludere che si è trattato di un attacco alla Polonia”.

