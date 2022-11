Il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko: "Come affermato dal presidente Putin noi siamo pronti"

Il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino è inaccettabile per Mosca come prerequisito per l’avvio dei negoziati. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko.

“Tali condizioni sono inaccettabili”, ha detto Grushko, “il nostro presidente ha ripetutamente affermato che siamo pronti per i negoziati. Ma questi negoziati, ovviamente, devono tenere conto della situazione sul campo“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata