Lo ha detto Podolyak in un tweet: "In Russia il sostegno alla guerra sta diminuendo"

Kiev parla di demoralizzazione in Russia per la guerra in Ucraina e possibilità di negoziazione. “Il sostegno alla guerra in Russia sta diminuendo. Nella società comincia a formarsi un’opinione: ‘È ora di finirla’. Politicamente e mentalmente la Russia non è ancora abbastanza matura per un vero negoziato e per il ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subito dopo la liberazione di Donetsk o Luhansk“. Lo ha scritto consigliere del presidente Zelensky Mykhailo Podolyak su Twitter.

D — demoralization. War support in RF is decreasing. In society, an opinion is starting to form: “time to end it”. Politically and mentally Russia is still not mature enough to real negotiations and troops withdrawal. But it will happen. Right after Donetsk or Luhansk liberation.

