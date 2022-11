Il direttore William Burns ha incontrato la sua controparte, ma non si è parlato di negoziati

Il direttore della Cia, William Burns, ha incontrato oggi ad Ankara la sua controparte russa per mettere in guardia Mosca dall’uso di armi nuclari in Ucraina. Lo riferisce un portavoce della Casa Bianca citato dal New York Times. Il Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa ha sottolineato che l’incontro in Turchia non aveva come obiettivo negoziare o discutere una possibile soluzione del conflitto in Ucraina. Le autorità di Kiev erano informate del viaggio di Burns. L’incontro tra le due intelligence arriva a sorpresa nel giorno in cui anche Usa e Cina, nel bilaterale tra il presidente Biden e Xi Jinping, hanno lanciato un appello contro l’utilizzo di armi nucleari: “una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta”, hanno detto i due leader.

