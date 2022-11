Primo incontro di persona tra i due da quando il presidente Usa è entrato in carica quasi due anni fa

Il presidente Usa Joe Biden si riunirà oggi con il presidente cinese Xi Jinping per il loro primo incontro di persona da quando il presidente degli Stati Uniti è entrato in carica quasi due anni fa, tra le crescenti tensioni tra le due superpotenze. Entrambi arrivano all’attesissimo incontro – che si terrà ai margini del vertice dei leader mondiali del G20 in Indonesia – con una forte posizione politica in patria. I democratici hanno mantenuto il controllo del Senato, con la possibilità di aumentare i loro ranghi di uno in un ballottaggio in Georgia il mese prossimo, mentre Xi ha ricevuto un terzo mandato di cinque anni in ottobre dal congresso nazionale del Partito Comunista.

“Abbiamo pochissimi malintesi“, ha detto Biden ai giornalisti a Phnom Penh, in Cambogia, dove ha partecipato a un raduno delle nazioni del sud-est asiatico prima di partire per l’Indonesia. “Dobbiamo solo capire dove sono le linee rosse e quali sono le cose più importanti per ognuno di noi nei prossimi due anni”. Lo staff della Casa Bianca sottolinea che i due Paesi possono lavorare in tandem su sfide condivise come il cambiamento climatico e la sicurezza sanitaria.

