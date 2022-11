La raccomandazione del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan

“Richieste realistiche” per far finire il conflitto in Ucraina. Sarebbe stata questa, secondo il Wall Street Journal, la raccomandazione del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per i negoziati con la Russia. Fra queste richieste ci sarebbe una “rivalutazione” dell’obiettivo dichiarato dall’Ucraina di voler riprendere la Crimea.

