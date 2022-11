Il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, chiede al Cremlino di ritirare le truppe e rifiuta le trattative con Putin

L’Ucraina è pronta ad aprire i negoziati di pace con la Russia, ma non lo farà fino a quando al Cremlino ci sarà Vladimir Putin. A scriverlo su Twitter il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak dopo le dichiarazioni della Russia secondo cui sarebbe Kiev a ostacolare le trattative.

“Importante: l’Ucraina non ha mai rifiutiato di negoziare. La nostra posizione sulle negoziazioni è aperta e nota. Prima di tutto, la Russia deve ritirare le truppe dall’Ucraina. Dopo, tutto il resto. Putin è pronto? Ovviamente no. Pertanto, siamo costruttivi nella nostra valutazione: parleremo con il prossimo leader della Russia“, ha twittato Podolyak.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.

1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else

Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022