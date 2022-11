Si tratta di un abete rosso alto 25 metri e proveniente da Queensbury

Quando manca poco più di un mese al Natale, New York inizia a prepararsi con le iconiche tradizioni che contraddistinguono le festività natalizie nella Grande Mela. Prima fra tutte il grande albero che viene allestito al Rockefeller Center e che nelle ultime ore è arrivato nel cuore di Manhattan. Si tratta di un pino rosso, largo 15 metri e pesante 14 tonnellate in arrivo dal Queensbury. Si tratta di un dono della famiglia Lebowitz di Glen Falls. La cerimonia di accensione è prevista per il 30 novembre.

