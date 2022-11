Potrebbero esserci sei vittime ma non è ancora stato dichiarato il bilancio ufficiale

Due storici aerei militari si sono scontrati e schiantati al suolo sabato, durante un’esibizione aerea a Dallas, provocando una forte esplosione. I due velivoli, a bordo dei quali non è chiaro quante persone ci fossero, sono stati avvolti da una palla di fuoco e fumo. Si parla però di sei possibili vittime. Le squadre di soccorso si sono precipitate sulla scena dell’incidente all’aeroporto di Dallas, a circa 16 chilometri dal centro della città. I vigili del fuoco di Dallas hanno dichiarato al Dallas Morning News che non sono stati segnalati feriti tra le persone a terra. La collisione è avvenuta durante lo spettacolo Commemorative Air Force Wings Over Dallas.

