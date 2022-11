Potrebbero esserci sei vittime: i velivoli avvolti da una palla di fuoco e crollati al suolo

Due aerei si sono scontrati e si sono schiantati al suolo durante uno air show a Dallas, in Texas. Lo ha reso noto detto la Federal Aviation Administration. Si tratta di un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo dei due velivoli.Diversi video pubblicati su twitter hanno mostrato i due aerei che sembravano scontrarsi in aria prima di precipitate verso il suolo con pennacchi di fumo nero che si alzavano nel cielo. La FAA e il National Transportation Safety Board hanno avviato indagini. Secondo quanto riferito dalla Abc a bordo dei due aerei c’erano complessivamente sei persone, cinque sul B-17 e una sul P-63.

