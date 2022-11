Angeli sospesi sopra Regent Street, baldacchino di stelle su Oxford Street

Londra è già pronta per il Natale. Nelle strade della capitale britannica sono state accese le luminarie che allietano l’atmosfera in vista delle festività. Angeli scultorei creano uno spettacolo scintillante di magia natalizia sopra Regent Street. E sulla principale area dello shopping di Oxford Street, un baldacchino di stelle è sospeso nell’aria. Quest’anno, però, saranno utilizzati due terzi di energia in meno rispetto allo scorso Natale, grazie alla decisione presa dalla New West End Company – partnership globale di 600 proprietari di negozi, ristoranti, hotel e proprietà – responsabile dell’organizzazione delle luci di Natale in Oxford Street, Bond Street e Regent Street, che ha deciso che le strade saranno illuminate solo dalle 15.00 alle 23.00.

