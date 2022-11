La cerimonia era stata rimandata due volte quest'anno

La regina danese Margrethe II ha celebrato il suo giubileo d’oro presso il municipio di Copenaghen. La monarca più longeva d’Europa, 82 anni, ha attraversato le strade della capitale in carrozza prima di salutare il pubblico dal balcone del municipio, in occasione dei suoi 50 anni di regno. I tradizionali festeggiamenti, seguiti da un pranzo e da musica, sono stati rinviati due volte, a gennaio a causa della pandemia e a settembre per la morte della regina britannica Elisabetta II. Margrethe è stata proclamata regina il 15 gennaio 1972, un giorno dopo la morte del padre, il re Frederik IX, in seguito a una breve malattia.

