Il National Records of Scotland fornisce tutti i dettagli sul decesso della Regina britannica

La regina Elisabetta, deceduta lo scorso 8 settembre a 96 anni è morta di vecchiaia, come stabilito dal certificato di morte. Il certificato, pubblicato dal National Records of Scotland, stabilisce che la regina Elisabetta è morta al castello di Balmoral a Ballater, in Scozia, l’8 settembre alle 15:10. Il documento è stato firmato dalla figlia della regina, la principessa Anna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata