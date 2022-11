In seguito dovrebbe partecipare anche al vertice annuale del G20 in Indonesia

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato sabato in Cambogia per un incontro con i leader del Sud-Est asiatico (il vertice Asean), dopo essere stato alla Cop27 di Sharm el-Sheik. In seguito dovrebbe partecipare anche al vertice annuale del G20 in Indonesia. Biden è partito da Washington giovedì.

