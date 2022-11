La manifestazione per chiedere lo stop all'uso dei combustibili fossili

Gli attivisti per il clima hanno protestato venerdì presso il centro statunitense della COP27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, prima dell’arrivo del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La manifestazione per chiedere lo stop all’uso dei combustibili fossili. La partecipazione di Biden alla COP27 è la prima tappa di un viaggio intorno al mondo che lo porterà anche a un incontro dei leader del Sud-Est asiatico in Cambogia e a un vertice del Gruppo dei 20 per i leader delle maggiori economie mondiali a Bali, in Indonesia. Alla conferenza sul clima, Biden metterà in luce uno dei suoi principali successi interni: l’imponente legge dei Democratici sull’assistenza sanitaria e sul cambiamento climatico, nota come Inflation Reduction Act. L’impegno degli Stati Uniti di circa 375 miliardi di dollari in un decennio per la lotta al cambiamento climatico offre a Biden una maggiore leva per fare pressione sulle altre nazioni affinché mantengano i loro impegni di riduzione delle emissioni di gas serra e di transizione dell’economia globale verso fonti energetiche più pulite.

