Il Boeing 777 Emirates era decollato da Atene e diretto a New York è rientrato in Grecia

Allarme dirottamento per un Boeing 777 Emirates decollato da Atene e diretto a New York. L’aereo nella sua rotta, una volta arrivato all’altezza del nord Sardegna, ha virato all’improvviso cambiando rotta e dirigendosi verso la Gallura per far ritorno verso la Grecia, passando sulla rotta sopra la Sicilia. A tutti i responsabili degli impianti radar italiani è stato inviato un Notice to Airman con allerta “hijacking”, tecnicamente l’avviso di allarme per un possibile dirottamento a bordo.

Due caccia dell’Aeronautica militare sono decollati da Gioia del Colle, ma l’aereo della compagnia Emirates dopo oltre quattro ore di navigazione è infine rientrato all’aeroporto di Atene. Possibile che all’origine dell’inversione di rotta ci sia stato un problema tecnico, ma non si esclude la presenza di un passeggero sospetto a bordo. Sono in corso gli accertamenti delle autorità aeronautiche.

