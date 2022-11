Il presidente degli Stati Uniti: "La mia intenzione è di riportarla a casa"

(LaPresse) Joe Biden ha dichiarato che spera che Vladimir Putin sia più disposto a negoziare il rilascio della stella della WNBA Brittney Griner ora che le elezioni di midterm statunitensi sono terminate. “La mia speranza è che ora che le elezioni sono finite, il signor Putin possa discutere con noi e sia disposto a parlare più seriamente di uno scambio di prigionieri”, dice il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Biden ha parlato poche ore dopo che gli avvocati di Griner avevano rivelato che era stata mandata in una colonia penale per scontare la sua condanna per possesso di droga.

