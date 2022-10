E' accusata di traffico di droga per aver avuto con sé dell'olio di cannabis

Il tribunale russo ha confermato in appello la condanna a nove anni per Brittney Griner. La cestista Usa è accusata di traffico di droga, dopo essere stata arrestata a febbraio in un aeroporto moscovita in possesso di olio di cannabis. Dopo la sentenza di oggi, alla quale la Griner ha assistito in video collegamento, la cestista potrebbe iniziare presto a scontare la sua condanna in un istituto di pena russo, a meno che le autorità Usa non riescano a negoziare uno scambio di prigionieri con Mosca. Non è chiaro, riferisce il New York Times nel riportare la notizia, se nella vicenda dell’atleta Usa siano possibili ulteriori gradi di giudizio o se i suoi legali intendano perseguire la strada di ulteriori appelli.

