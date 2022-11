Era in visita con la Regina consorte Camilla, arrestato il manifestante

Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver lanciato uova contro re Carlo e la regina consorte Camilla a York. La coppia reale non è stata colpita. L’uomo è stato sentito gridare “questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi”, mentre veniva arrestato dagli agenti.

Secondo quanto riportato dai media britannici, altre persone presenti tra la folla hanno iniziato a cantare “Dio salvi il re” e “vergognati” al manifestante.

The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC

— DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022