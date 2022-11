Lo ha affermato Andrei Rudenko, viceministro degli Esteri della Federazione russa

La Russia non pone condizioni per la ripresa dei negoziati con l’Ucraina, ma serve solo la buona volontà di Kiev. Lo ha affermato Andrei Rudenko, viceministro degli Esteri della Federazione russa. “L’Ucraina ha adottato una legge che le proibisce di tenere colloqui di pace con la Russia. Questa è la loro scelta, abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità a tali negoziati, che sono stati interrotti non per colpa nostra”, ha detto Rudenko, aggiungendo che “da parte nostra non ci sono condizioni, tranne quella principale: che l’Ucraina mostri buona volontà”.

Rudenko ha poi sottolineato che Russia e Stati Uniti non stanno negoziando sul tema Ucraina. “Non lo stiamo facendo“, ha risposto in maniera secca alla domanda che gli è stata posta dai giornalisti.

