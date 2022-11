Il primo incontro potrebbe essere fissato per fine novembre o inizio dicembre

La Russia e gli Stati Uniti sono in contatto per programmare dei colloqui sulle armi nucleari strategiche per la prima volta da quando Mosca ha inviato le proprie truppe in Ucraina. Lo riferisce il quotidiano russo Kommersant, citando almeno tre fonti vicine alla questione, come riporta il Guardian.

“Kommersant ha appreso che Russia e Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di tenere una riunione di una commissione consultiva bilaterale sul Trattato sulle armi offensive strategiche nelle prossime settimane. Per la prima volta, le parti considerano la regione del Medioriente come sede della sua partecipazione. Da un anno non ci sono incontri faccia a faccia di questo tipo e le parti hanno diversi argomenti da discutere: dalle garanzie sull’impossibilità della conversione inversa di bombardieri e lanciamissili balistici sottomarini americani alla ripresa delle ispezioni sospese dalla Federazione Russa”, recita l’articolo del quotidiano russo.

I colloqui potrebbero aver luogo in Medioriente, riporta sempre Kommersant, aggiungendo che Mosca non vede più la Svizzera, sede tradizionalei questo tipo di colloqui, come sufficientemente neutrale dopo aver imposto sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina. Secondo le fonti, il primo incontro potrebbe essere fissato per fine novembre o inizio dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata